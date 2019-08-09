Генпрокуратура начала проверку после избиения заключенного в "Крестах"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России организовала проверку после избиения заключенного в СИЗО "Кресты" в Колпине в Санкт-Петербурге, сообщило надзорное ведомство.

"Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры организована проверка по сообщениям ряда СМИ о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Прокуроры проверят исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности заключенных.

"Проверка будет проводиться работниками управления Генеральной прокуратуры с участием сотрудников центрального аппарата прокуратуры Санкт-Петербурга", - сообщили в ведомстве.

Ранее проверку начали комиссия центрального аппарата ФСИН и следователи СК. В УФСИН по Петербургу и Ленинградской области отмечали, что представители регионального омбудсмена постоянно посещают СИЗО, при этом заявлений о применении физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в "Крестах", не поступало.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что в "Крестах" продолжается проверка центрального аппарата ведомства. Он подтвердил, что конфликт между заключенными начался на бытовой почве, но информация о том, что таким образом выбивались показания или вымогались деньги, не подтвердилась. Ранее он сообщил, что сотрудники следственного изолятора "Кресты" не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в интернет.