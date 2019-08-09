Источник: в Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По делу о массовых беспорядках задержан Васильев Дмитрий. Он доставлен на допрос в Следственный комитет, с ним проводятся следственные действия", - сказал источник. Он добавил, что Васильев может стать 13-м обвиняемым в массовых беспорядках в Москве.

Ранее столичные суды арестовали 11 фигурантов уголовного дела - Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. В пятницу суд приступает к рассмотрению ходатайства следствия об аресте Данилы Беглеца, который, как и Фомин, ранее был объявлен в розыск. Фомин явился в полицию сам, Беглеца задержали в пятницу. Ни один из фигурантов дела вину не признает.

Уголовное дело о массовых беспорядках ранее было передано для расследования в центральный аппарат СК.