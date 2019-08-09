Школьники из 36 регионов РФ пройдут тестирование в рамках проекта "Билет в будущее"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подростки из 36 регионов России с сентября пройдут массовое тестирование в рамках проекта "Билет в будущее". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Доступ ко всем форматам линейки практических мероприятий по погружению в профессию получат 36 субъектов - участников проекта "Билет в будущее". Принять участие в мероприятиях смогут школьники 6-11 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", - сказали в пресс-службе.

По мнению директора департамента союза по реализации проектов развития детей и молодежи Евгении Кожевниковой, первые итоги проекта показали, что подросткам необходима профориентация. "Всего 5% участников проекта точно знают свое будущее призвание, более 70% не имеют четкого представления о том, чем хотели бы заниматься в жизни. Школьникам необходимо помочь сопоставить свои интересы и возможности ... сделать осознанный выбор", - цитирует ее пресс-служба.

Замдиректора департамента Софья Иванова рассказала, что мероприятия проекта будут проводить региональные команды. "Мы проводим обучение региональных команд, которые координируют проведение практических мероприятий. Учащиеся нуждаются в поддержке и сопровождении на всех этапах проекта - и эту поддержку должны оказывать компетентные специалисты. Поэтому специальную подготовку в формате очных обучающих программ или онлайн-курсов также пройдут педагоги-навигаторы", - приводит ее слова пресс-служба.

Для реализации практических мероприятий проекта "Билет в будущее" на конкурсной основе были отобраны Санкт-Петербург, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская и Челябинская области, а также Башкирия, Бурятия, Дагестан, Якутия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Федеральный проект "Билет в будущее" посвящен ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Он был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с участниками всероссийского форума "Наставник" в феврале 2018 года. В этом году в конкурсном отборе на включение в проект приняли участие 56 регионов.