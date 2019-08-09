Басманный суд арестовал 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля - Данилу Беглеца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года в отношении Беглеца Данилы", - огласила постановление судья.

Защита просила избрать Беглецу меру пресечения, не связанную с помещением в СИЗО. "Прошу об объективном рассмотрении моего дела. Я ничего не совершал", - обратился Беглец к суду. Обвиняемый сослался на то, что имеет двоих малолетних детей.

Как заявила в суде следователь, в материалах дела есть видеозапись, на которой видно, как Беглец наносит удары сотрудникам правоохранительных органов. "В связи с тяжестью преступления следствие считает, что только содержание в СИЗО является обоснованной мерой пресечения", - сказала следователь. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы уже 12 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го предполагаемого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве - Дмитрия Васильева.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, его фигурантом стал Виталий Синица, он арестован.

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