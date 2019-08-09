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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Усс считает, что жителей Каменки нельзя возвращать в город без гарантий безопасности

По словам губернатора Красноярского края, решение о возвращении людей может быть принято только после разминирования

ТАСС, 9 августа. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что жителей Каменки, находящейся рядом с местом взрывов на арсенале, нельзя возвращать домой без надежных гарантий безопасности. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Пункты временного размещения работают, далеко не все жители вернулись, их было там небольшое количество ... Было дано разрешение на возврат, и какое-то их число вернулось. Теперь они эвакуированы, и, соответственно, никакого возврата туда без абсолютно надежных гарантий о том, что это не повторится, естественно не будет. Это понимают и военные, это понимаем и мы", - сказал он.

Усс подчеркнул, что решение о возвращении людей может быть принято только после разминирования. "Разрешение вернуться в зону эвакуации в самом начале было связано с тем, что представители министерства обороны высказали уверенность в том, что опасность уже позади. Но сейчас, естественно, должны быть приняты дополнительные меры, чтобы убедиться в безопасности. Только после этого, наверное, такое разрешение может быть дано", - пояснил он.

Глав региона добавил, что главная задача властей - создание безопасных и нормальных условий для проживания людей, которые эвакуированы в пункты временного размещения.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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