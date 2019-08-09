Усс считает, что жителей Каменки нельзя возвращать в город без гарантий безопасности

ТАСС, 9 августа. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что жителей Каменки, находящейся рядом с местом взрывов на арсенале, нельзя возвращать домой без надежных гарантий безопасности. Об этом он сообщил ТАСС.

"Пункты временного размещения работают, далеко не все жители вернулись, их было там небольшое количество ... Было дано разрешение на возврат, и какое-то их число вернулось. Теперь они эвакуированы, и, соответственно, никакого возврата туда без абсолютно надежных гарантий о том, что это не повторится, естественно не будет. Это понимают и военные, это понимаем и мы", - сказал он.

Усс подчеркнул, что решение о возвращении людей может быть принято только после разминирования. "Разрешение вернуться в зону эвакуации в самом начале было связано с тем, что представители министерства обороны высказали уверенность в том, что опасность уже позади. Но сейчас, естественно, должны быть приняты дополнительные меры, чтобы убедиться в безопасности. Только после этого, наверное, такое разрешение может быть дано", - пояснил он.

Глав региона добавил, что главная задача властей - создание безопасных и нормальных условий для проживания людей, которые эвакуированы в пункты временного размещения.