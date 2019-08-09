{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Патриарх Варфоломей обещал Зеленскому, что не будет вмешиваться в дела церкви

В новой Православной церкви Украины отметили, что патриарх пообещал ей независимость и защиту со стороны Константинополя

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Константинополь не будет вмешиваться в дела так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба новой церковной структуры.

"Она [ПЦУ] полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", - сказал патриарх о ПЦУ.

В четверг президент Украины провел встречу с патриархом Варфоломеем в Турции, в ходе которой заявил, что будет защищать независимость церкви.

В апреле прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании ПЦУ. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Пожар на территории воинской части в Северодвинске
Всех пострадавших при взрыве под Северодвинском вывезли из Архангельской области
По словам заместителя главврача Архангельской областной клинической больницы Алексея Преловского, пострадавшие ранее поступили с переломами различной степени тяжести
Читать полностью