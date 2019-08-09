Пункт временного размещения для эвакуированных из Каменки вместит 400 человек

АЧИНСК /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Пункт временного размещения, открытый на базе спортивной школы в селе Малиновка Красноярского края для жителей деревни Каменка, которых эвакуировали из-за новых взрывов на складе боеприпасов в пятницу, может вместить примерно 400 человек. Об этом сообщил журналистам глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

"Человек еще немного там, 32. Но мощности у нас там большие, порядка 400 мест", - сказал он.

Как сообщалось ранее, люди, которые находятся в пункте временного размещения, не нуждаются в медицинской помощи и обеспечены водой, чаем, сладостями.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последней информации, пострадали десять человек. Работы по разминированию приостановили, жителей расположенного рядом села Каменка эвакуировали.

Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что возникший после взрывов пожар уже ликвидирован.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек.