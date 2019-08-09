Жители Дагестана составили около 40% российских хадж-паломников в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Мусульманское паломничество к святым местам - хадж - в 2019 году совершают 10 тыс. жителей Дагестана. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"В этом году квота на число паломников в хадж для России составила 25 тыс. 500 человек, из них 10 тыс. мест выделено Дагестану. Это получается около 40% от общего количества российских паломников. На сегодня все наши паломники уже находятся в святых местах и проводят положенные религиозные обряды", - сказал Муслимов.

По его словам, в текущей хадж-кампании "особых отличий от прошлого года нет". "Все паломники отправились в хадж воздушным транспортом, в том числе и в целях безопасности. Совершались прямые авиарейсы, а также через Дубай", - уточнил глава министерства.

Он отметил, что организацией хаджа в Дагестане занимается туроператор ООО "Марва-тур". "Мы совместно с муфтиятом республики оказываем необходимую поддержку. Организовано все на достаточно хорошем уровне, подключены все службы, чтобы не было никаких задержек или других проблем. На сегодня на горячую линию министерства не поступила ни одна жалоба от паломников", - отметил Муслимов.

Он сообщил, что первый рейс с паломниками из Дагестана улетел 23 июля, последний запланирован на 4 августа, а обратный последний рейс - на 28 августа. "Было подготовлено около 15 групп медиков, работающих в структурах органов здравоохранения нашей республики. Они также являются паломниками, которые в случае необходимости во время совершения хаджа будут оказывать помощь", - добавил он.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина. В прошлом году квота на хадж для мусульман Дагестана составляла 9,5 тыс. мест.