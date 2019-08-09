В Пятигорске открывается молодежный форум "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Первая из трех смен X Северо-Кавказского молодежном форума "Машук" в субботу начинает свою работу в Пятигорске. Ее участниками станут около 1 тыс. человек из семи регионов округа, которые представят экспертам несколько сотен проектов, сообщили ТАСС в пресс-центре форума.

"В субботу состоится официальное открытие форума, который пройдет в три смены. Участниками каждой смены станут порядка 1 тыс. человек, в целом на конкурс проектов поступило уже порядка 700 заявок, это количество может еще измениться", - пояснили в пресс-центре.

Каждая смена форума будет длиться неделю. Для участников подготовлена образовательная программа, экспертами и тренерами выступят федеральные и региональные эксперты. "Программа ориентирована на получение участниками знаний, которые могут применяться, как в рамках форума, так и после него, мы называем это "последействие". Возвращаясь в свои регионы, ребята смогут реализовывать свои знания, свой потенциал. Фокус в этом году переведен в сторону образовательной программы", - пояснил журналистам директор форума Дмитрий Донецкий.

Еще одно отличие юбилейного форума - активное присутствие работодателей на форумных площадках. Предполагается, что на каждой смене будут находиться представители крупных федеральных и региональных компаний. По данным организаторов, своих представителей на форум планируют направить, в частности, компании "Россети Северный Кавказ", "Чеченавто", "Аквалайн".

"Из каждой республики округа приедут представители трех-четырех крупных компаний, федеральных корпораций, они будут давать участникам для решения свои кейсы. На церемонии закрытия будем выдавать сертификаты либо на обучение, либо на трудоустройство, либо на стажировку", - пояснил ТАСС Донецкий.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум пройдет с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.