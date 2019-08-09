Школьник из Кировской области установил в "Артеке" мировой рекорд по жиму штанги лежа

ТАСС, 10 августа. Восьмилетний школьник Владислав Черепанов из города Советска Кировской области в пятницу установил на сцене лагеря "Артек" новый мировой рекорд. За 25 минут он 701 раз поднял штангу весом 10 кг, что составляет половину его собственного веса, рассказал ТАСС наставник мальчика, тренер детско-юношеского центра Октябрьского района Кирова Владимир Решетников.

"Влад поднял от груди штангу - половину собственного веса (10 кг при собственном весе 19,95 кг) 701 раз за 25 минут непрерывного жима, в сумме он поднял 7 тонн 10 кг, ни одного ребенка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов. Рекорд зафиксировала судейская коллегия, согласованная с Книгой рекордов Гиннесса, в лице олимпийского чемпиона Александра Иваницкого и 11-кратного обладателя рекордов книги Гиннесса, одного из сильнейших людей на планете Александра Муромского", - сообщил Решетников.

Черепанов, рассказал собеседник агентства, учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Советске, расположенном примерно в 140 км от Кирова. С детства он вынужден перемещаться на инвалидной коляске. В шесть лет Влад поступил в школу-интернат, где его необычные способности заметила учитель физкультуры Елена Целищева.

"Мы познакомились с Владом, когда проводили в школе-интернате праздник и соревнования по жиму штанги лежа. Влад попробовал, и ему понравилось, начинал он со скромных 30-50 подъемов, потом 100, 200. На чемпионате России в Выборге Влад один поднял больше, чем несколько других команд вместе взятых, и установил первый рекорд - 300 раз поднял штангу", - рассказал Решетников.

В 2018 году на турнире "Золотой тигр" в Екатеринбурге Влад поднял штангу весом 10 кг 506 раз, а в декабре 2018 года в Москве - 520 раз. "Влад - обычный паренек, но он очень целеустремленный, умеет трудиться", - отметил тренер.

По его словам, сам Влад признался, что во время поездки в "Артек" сбылась его мечта - он полетел на самолете. "Вроде бы мелочь, но для ребенка это не мелочь. А нам важно показать деткам, что всего в жизни можно достигнуть трудом и терпением, что даже если у тебя что-то болит и в жизни не все хорошо, надо идти вперед и все получится, нет ничего невозможного. Всего в жизни можно достигнуть трудом и терпением", - поделился Решетников.