СПЧ проверит условия содержания арестованных за участие в несогласованных акциях в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку условий содержания в спецприемниках арестованных участников несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте совета по итогам встречи его главы Михаила Федотова с правозащитниками.

"В связи с сообщениями СМИ о плохих условиях в столичных спецприемниках, где содержатся административно арестованные граждане, было решено, что члены совета в самое ближайшее время проведут проверку этих учреждений и доведут до сведения общественности результаты посещений", - говорится в сообщении.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы уже 12 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го предполагаемого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве - Дмитрия Васильева.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти предупредили участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.