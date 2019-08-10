МВД за пять лет получило 518 тыс. уведомлений от россиян о наличии второго гражданства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. уведомлений за пять лет получили миграционные подразделения МВД о наличии второго гражданства от россиян. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В августе 2014 года вступил в силу закон, согласно которому граждане России обязаны сообщать в миграционные подразделения о наличии у них иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа о праве на постоянное проживание за границей. В связи с тем, что в 2016 году Федеральная миграционная служба была ликвидирована, данные функции были переданы в МВД России.

"Согласно ведомственной статистической отчетности, с 2014 года подано порядка 518 тыс. уведомлений о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что за шесть месяцев 2019 года таких уведомлений в миграционные подразделения МВД поступило более 21 тыс.