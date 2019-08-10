В центре Москвы до вечера ограничили движение из-за проведения согласованной акции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта начали действовать в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой в связи с проведением согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В центре уточнили, что до 18:30 полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Предстоящий 10 августа митинг будет четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Сахарова.