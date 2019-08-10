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МИД Росии предупредил об аномальной жаре в Греции

Департамент Ситуационно-кризисный центр сообщил, что в связи с этим высока вероятность возникновения лесных пожаров

ТАСС, 10 августа. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о "красном" уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров. Соответствующее сообщение в субботу распространил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в Twitter.

"Красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров", - говорится в сообщении ведомства.

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