Пресс-служба Горбачева опровергла сообщения об ухудшении состояния его здоровья

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев регулярно ходит на работу в возглавляемый им "Горбачев-Фонд", утверждения о серьезном ухудшении состояния его здоровья не соответствуют действительности. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава пресс-службы экс-президента Павел Палажченко.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире украинского телеканала "Наш" сообщил об "очень плохом" состоянии 88-летнего Горбачева.

"Могу подтвердить, что на работе он бывает регулярно. Был вчера, я сам при этом присутствовал, он участвовал в разговоре, обсуждали текущие вопросы, внутрироссийские и международные", - рассказал Палажченко. "Он живо всем интересуется, время от времени комментирует текущие события, за всем внимательно следит", - добавил он.

"Естественно, возраст дает о себе знать, но странно, что такие вещи комментируют люди, которые не имеют отношения к медицине и вряд ли уполномочены давать оценку состояния здоровья кого бы то ни было", - отметил глава пресс-службы Горбачева.