Эксперты выяснили, что россияне чаще всего оплачивают смартфонами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне с помощью смартфона чаще всего оплачивают фаст-фуд и номера в отелях. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

"С января по июнь текущего года клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого питания. Средний чек здесь - 358 рублей. За фаст-фудами следуют отели со средней суммой 11 025 рублей. На третьем месте - супермаркеты (552 рубля), на четвертом - заказ такси (361 рубль). Замыкает пятерку лидеров категория "АЗС, Парковки" (1 354 рубля)", - говорится в исследовании.

При этом в топ-5 городов по количеству транзакций при оплате смартфоном вошли Москва (средний чек - 606 рублей), Санкт-Петербург (447 рублей), Казань (356 рублей), Сочи (887 рублей) и Нижний Новгород (476 рублей). Эксперты банка отмечают, что с каждым годом такой способ бесконтактной оплаты становится все более популярным, особенно в крупных городах России.

В рамках исследования "Русский стандарт" изучил статистику платежей смартфонами в своей эквайринговой сети (четвертой по величине в стране) за первое полугодие 2019 года. Были проанализированы: доля в общем количестве всех транзакций, самые востребованные категории, средний чек, география.