В Турции задержали россиянина по подозрению в краже яхты в Испании за €3,5 млн

МАДРИД, 10 августа. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании смогла обнаружить у побережья Турции яхту, которая была украдена в начале апреля 2019 года в порту Пальмы (автономное сообщество Балеарские острова). Четыре находящихся на борту человека, в числе которых россиянин, задержаны. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе правоохранительных органов страны.

"Были задержаны четыре человека, трое уроженца Турции и один - российской национальности, которые находились на борту", - отмечается в публикации.

Отмечается, что стоимость судна составляет около €3,5 млн. Правоохранительные органы Испании задействовали систему международного сотрудничества, благодаря которой смогли отследить маршрут судна: сначала яхту обнаружили в Греции, а потом в Турции, которая была поставлена в известность о том, что судно могло находиться в водах ее юрисдикции. У подозреваемых были поддельные документы на судно, что затруднило его идентификацию турецкими властями.

После проведенных в Испании обысков было заведено расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.