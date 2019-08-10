Почетный эскорт показал "высший мотопилотаж" на ВДНХ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мотоциклисты почетного эскорта, сопровождающие первых лиц государства, показали свое мастерство посетителям ВДНХ. Здесь у павильона номер 75 состоялся первый показ фигур "высшего мотопилотажа", эти выступления продолжатся весь день, а также их можно будет увидеть 11 августа.

Кроме того, в эти минуты посетители выставки могут увидеть торжественную церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая в честь 80-летия ВДНХ впервые проходит на этой площадке, а не на Соборной площади Кремля. В течение дня также состоятся показательные выступления Кремлевской школы верховой езды.

Несмотря на дождь, посмотреть на первый перформанс мотоциклистов пришли десятки человек, многие - с детьми. На протяжении нескольких минут восемь действующих сотрудников почетного эскорта показали фигуры построения и перестроения, различные маневры на высокой скорости, быстрый разгон и экстренное торможение. Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту ТАСС, что погода никак не повлияла на содержание выступления: в нем нет акробатических трюков, поэтому жизни и здоровью водителей мокрый асфальт не угрожает. При этом все элементы выступления достаточно сложные, они являются частью скорее демонстрационной программы и тренировки, при сопровождении первых лиц они не применятся.

Что касается начавшегося на ВДНХ развода караулов, он полностью соответствует церемонии, которая проводится на Соборной площади Кремля. Ни ненастная погода, ни смена места проведения мероприятия на содержание мероприятия не повлияли. Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Также в эти выходные на ВДНХ открылась выставка автомобилей Гаража особого назначения, обслуживающего первых лиц государства. Наряду с автомобилями, часть экспозиции посвящена почетному эскорту и Президентскому полку.

История почетного эскорта

Почетный эскорт был создан в 1956 году и первое "крещение" прошел, обеспечивая безопасность президента Югославии Иосипа Броза Тито, который посетил СССР 1 июня 1956 года. К тому моменту особенно остро стояла проблема отсутствия достаточного опыта у мотоциклистов эскорта, а также методики их обучения. Поэтому их пришлось интенсивно тренировать на спортивной базе в Кучино, занятия шли почти круглые сутки в две смены. Причем из-за недостатка на первом этапе самих мотоциклов часть упражнений отрабатывали на велосипедах. Несмотря на это, свое первое задание почетный эскорт успешно выполнил.

Эскорт был не только частью церемониала, но и первым рубежом защиты главных лиц. В том числе для этого в штате почетного эскорта проходили службу пулеметчики. Ставка на безопасность оказалась не напрасной: 22 января 1969 года при встрече экипажей космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" при въезде в Кремль кортежа в сопровождении почетного эскорта у Боровицких ворот террорист открыл огонь по одному из сопровождаемых автомобилей из двух пистолетов Макарова, полагая, что в этой машине едет Леонид Брежнев. Преступник успел сделать 12 выстрелов по машине, в которой на самом деле находились космонавты. В результате нападения был убит водитель этой машины. А нейтрализовать нападавшего удалось мотоциклисту почетного эскорта, который не только застрелил преступника, но и своим маневром перекрыл ему сектор обстрела.