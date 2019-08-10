Молодые комики получили почти 8 млн рублей на проекты по итогам смены форума "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Молодые комики из разных регионов России получили почти 8 млн рублей грантовой поддержки по итогам смены молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"По итогам кастингов смены, завершившейся сегодня, три участника выступят на фестивале "Таврида - АРТ" вместе с ведущими комиками России, а 14 человек получили грантовую поддержку на реализацию своих творческих проектов, общая сумма грантового конкурса смены составила 7 млн 975 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта смена стала завершающей в основном этапе форума, который проходил с 11 мая по 10 августа. В смене приняли участие 400 молодых продюсеров, авторов, режиссеров и актеров, работающих в жанре Stand-Up Comedy из 85 регионов страны.

Организаторы сообщают, что в этом году "Таврида" приняла уже более 3,5 тыс. участников - архитекторов и урбанистов, дизайнеров и блогеров, театралов и народников, современных художников и реставраторов, музыкантов и рэперов, танцоров и хореографов, молодых профессионалов в сфере создания видеоконтента и комиков.

Одна из важнейших составляющих форума - создание условий для профессиональной реализации молодых творцов. В рамках смен были организованы кастинги от лидеров арт-индустрии и грантовый конкурс, на который было подано 546 заявок. Победителями стали 156 человек, на творческие проекты которых было выделено 77,433 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.