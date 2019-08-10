В крупнейшем зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Панды-двойняшки родились в крупнейшем зоопарке Бельгии Pairi Daiza, находящемся на юге страны. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте зоопарка. Малыши - мальчик и девочка - родились здоровыми и весят приемлемые для этого вида животных 160 и 150 граммов соответственно.

Поскольку у панд очень высокая смертность новорожденных, для обеспечения ухода и медицинского обслуживания малышей в зоопарке находится группа специалистов и медиков из Китая, которые совместно с местными специалистами будут круглосуточно наблюдать за состоянием новорожденных.

Пара больших панд - самка Хао Хао и самец Син Хуэй были переданы бельгийскому зоопарку в аренду из Китая в феврале 2014 года. Контракт с китайской стороной четко определяет, что если у панд появится потомство, то все права на него безоговорочно будут принадлежать Китаю. В Бельгии жизнь и здоровье каждого из медведей застрахованы на сумму в $1 млн.

Это уже второе рождение панд в зоопарке Pairi Daiza Первый раз Хао Хао родила медвежонка, получившего имя Тянь Бао в 2016 году.