В крупнейшем зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Панды-двойняшки родились в крупнейшем зоопарке Бельгии Pairi Daiza, находящемся на юге страны. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте зоопарка. Малыши - мальчик и девочка - родились здоровыми и весят приемлемые для этого вида животных 160 и 150 граммов соответственно.
(NL) ️De eerste beelden van een historische geboorte. Twee pandababy's, een meisje en een jongen, krijgen nu alle liefde die ze nodig hebben van hun mama Hao Hao en hun verzorgers. pic.twitter.com/J0DhYz6Rro— Pairi Daiza (@pairidaiza) August 9, 2019
Поскольку у панд очень высокая смертность новорожденных, для обеспечения ухода и медицинского обслуживания малышей в зоопарке находится группа специалистов и медиков из Китая, которые совместно с местными специалистами будут круглосуточно наблюдать за состоянием новорожденных.
Пара больших панд - самка Хао Хао и самец Син Хуэй были переданы бельгийскому зоопарку в аренду из Китая в феврале 2014 года. Контракт с китайской стороной четко определяет, что если у панд появится потомство, то все права на него безоговорочно будут принадлежать Китаю. В Бельгии жизнь и здоровье каждого из медведей застрахованы на сумму в $1 млн.
Это уже второе рождение панд в зоопарке Pairi Daiza Первый раз Хао Хао родила медвежонка, получившего имя Тянь Бао в 2016 году.