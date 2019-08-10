Москалькова надеется на то, что митинг на проспекте Сахарова пройдет без нарушений

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что запланированный согласованный митинг в Москве пройдет без нарушений.

"Надеюсь, что согласованный митинг, который должен состояться сегодня, пройдет корректно, без нарушений как со стороны его участников, так и правоохранительных органов", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

Москалькова подчеркнула, что "любые согласованные акции дают гражданам возможность реализовать свое гражданское право на свободу слова и собраний". "В то же время они позволяют части гражданского общества и власти услышать друг друга и постараться наладить конструктивный диалог, без которого невозможно современное правовое государство", - констатировала она.

10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве должен пройти митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, он согласован властями. Эта акция станет уже четвертой, посвященной избирательной кампании в Москве, предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Сахарова.