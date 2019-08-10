В СПЧ просят не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях в Москве 10 августа. Об этом говорится в субботу в обращении, под которым, в частности, подписались члены СПЧ Игорь Борисов, Александр Брод, Шота Горгадзе и Максим Замшев.

"Казалось бы, обозначены все правовые основания для отказа в регистрации [кандидатам]. Однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку", - говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС в субботу.

В СПЧ напомнили, что правоохранительные органы официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - отмечается в сообщении.

Кроме того, уже определен многомиллионный ущерб от ранее проведенных несогласованных акций, причиненный объектам инфраструктуры Москвы, добавили члены СПЧ. "Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительные органы - действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия", - говорится в обращении.

Согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова пройдет в Москве 10 августа и будет четвертым в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Сахарова.