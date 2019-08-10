МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Гонконге

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста. Соответствующее предупреждение распространил в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"В районе Тай По в Гонконге проходит антиправительственный митинг, полиция усилила меры безопасности. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувший понедельник полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки. В пятницу началась трехдневная акция протеста в международном аэропорту. В выходные запланированы новые уличные митинги в разных районах, несмотря на отказ полиции утвердить заявки на маршруты шествия.