Организаторы митинга в Москве обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Организаторы согласованного митинга в центре Москвы обратились с заявлением к столичной полиции о готовящихся провокациях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы началась в 14:00 на проспекте Академика Сахарова в Москве. Данный митинг является четвертым в поддержку независимых кандидатов. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.