На согласованный митинг в центре Москвы собрались около 15 тыс. человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 15 тысяч человек участвуют в митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тыс. человек. Начался отток участников", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о 7 тыс. участников.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00 с заявленным организаторами числом участников до 100 тыс. человек. 20 июля такой же согласованный митинг, по данным полиции, собрал около 12 тыс. человек.

Митинг-концерт

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, проигнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем накануне субботнего митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.