Глава Архангельской области: регионам нужно больше полномочий по управлению лесом

ТАСС, 10 августа. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил в поддержку введения в регионах РФ децентрализованной системы управления лесами, когда каждый субъект устанавливает свои правила, учитывая местную специфику. Об этом он сообщил в субботу в ходе делового завтрака в рамках чемпионата России "Лесоруб XXI века" в Архангельской области.

"Децентрализация. Считаю, что сравнить условия лесопользования на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии или в Архангельске - это ... [неправильно] пытаться приравнять к единому стандарту. [В регионах] разные подходы, разные диалоги управления. Я считаю, что нам сегодня в таких специфических вещах надо давать больше полномочий", - сказал Орлов.

Он добавил, что в ряде регионов лесные пожары происходят в том числе из-за управленческих просчетов. "Трагедия, которая сейчас на Дальнем Востоке по пожарам, она говорит в том числе об управленческих просчетах. То есть был принят ряд нормативных решений, которые позволяли смотреть более спокойно на процесс развития этой ситуации, как это - экономически нецелесообразная зона контроля. У нас в Архангельской области нет ни одного квадратного сантиметра, который можно не замечать", - отметил Орлов.

Юбилейный пятый чемпионат России "Лесоруб XXI века" проходит с 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области. В рамках деловой программы участники и гости, представляющие крупнейшие холдинги лесной сферы и профильные ведомства, обсуждают вопросы совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения, изменения в лесном законодательстве и их влияние на новации в лесном секторе, дифференцированного подхода к плате за лесные ресурсы.

Организаторами чемпионата "Лесоруб XXI века" выступают Минпромторг и Минприроды РФ, правительство Архангельской области, группа компаний "УЛК", ассоциация "Лесоруб XXI века" при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.