МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей во Франции

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Соответствующее предупреждение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В Париже началась очередная акция протеста сторонников движения "желтые жилеты", собравшихся в районе станции метро Вилье. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Акции протеста начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому униформой движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С начала января 2019 года акции проходят по выходным.