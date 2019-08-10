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Акции протеста во Франции

МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей во Франции

Департамент Ситуационно-кризисный центр напомнил, что в Париже началась очередная акция протеста сторонников "желтых жилетов"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже из-за проведения очередной акции протеста "желтых жилетов".

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Соответствующее предупреждение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В Париже началась очередная акция протеста сторонников движения "желтые жилеты", собравшихся в районе станции метро Вилье. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Акции протеста начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому униформой движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С начала января 2019 года акции проходят по выходным.

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