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Минздрав назвал регионы с наибольшим числом здоровых граждан

В тройку вошли Кабардино-Балкария, Чечня и Курская область
Жители Грозного Елена Афонина/ТАСС
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Жители Грозного
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Самые здоровые россияне проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне и Курской области. Как сообщает в субботу издание РБК со ссылкой на статистические данные Минздрава за 2018 год, жители этих территорий болеют меньше всего.

"Согласно данным ведомства, в указанных республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95-96 тыс. заболеваний (речь идет именно о болезнях - у одного человека их может быть сразу несколько)", - пишет РБК.

По информации Минздрава, в тройку лидеров также входит Курская область, где насчитывается 116,5 тыс. людей с заболеваниями на 100 тыс. населения.

Больше всего людей с заболеваниями зафиксировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, свидетельствуют данные министерства.

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