В Москве госпитализировали предполагаемого фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали режиссера телеканала о медицине "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дмитрий Васильев срочно госпитализирован из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следователи не смогли допросить Васильева в рамках дела о беспорядках.

Ранее его адвокат сообщала ТАСС, что Васильев страдает диабетом, он инсулинозависимый. По словам защитника, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий.

После несогласованной акции 27 июля Васильеву был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга").