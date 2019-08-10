СМИ Киргизии призвали власти восстановить работу оппозиционной телекомпании "Апрель"

"Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов Кыргызстана. Во время политического кризиса (7-8 августа - прим. ТАСС) "Апрель" был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности чрезмерной и неоправданной, а в соответствии с конституцией любые ограничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными", - говорится в обращении, под которым подписались члены независимого Союза журналистов страны, сообщества "Журналисты", а также представители ряда негосударственных изданий и общественных организаций.

Как отмечается в документе, независимые СМИ республики выступают против закрытия "Апреля". "Мы как никакая другая страна знаем через опыт прошедших двух революций, что без свободы СМИ в стране не будет ни свободы, ни слова. И поэтому мы категорически против такого шага со стороны власти", - отмечается в обращении. В нем также указано, что в настоящее время киргизскому народу на фоне обострения общественно-политической ситуации необходимы "абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране". Авторы обращения убеждены, что нет никакой необходимости закрывать телекомпанию, тем более что владелец канала - экс-президент Алмазбек Атамбаев - уже "находится под стражей".

Вещание принадлежащего бывшему президенту телеканала "Апрель" было прекращено в Киргизии 7 августа в момент первой попытки силового захвата Атамбаева в селе Кой-Таш, которая закончилась провалом. Через два дня сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение телекомпании и потребовали от журналистов освободить здание, которое впоследствии опечатали. При этом, на находящихся в этом же здании других СМИ ограничений наложено не было.

Как пояснило в субботу Министерств культуры, информации и туризма Киргизии, вещание "Апреля" прекращено по решению суда, "наложившего арест на имущество владельца телеканала, который подозревается в совершении тяжких преступлений".