Кобылкин: отмечавшееся весной понижение уровня воды в Волге не скажется на рыбной отрасли

КИСЛОВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Отмечавшееся весной понижение уровня воды в Волге не скажется на рыбной отрасли, сообщил в субботу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Все нагнетают, что это очень сильно повлияло на рыбу. Я лично обзванивал и глав, и простых ребят, которые находятся в национальных парках, и кто с удочкой сидит, и кто участвуют в артелях: рыбы меньше не стало. Эта ситуация больше нагнетается, я хотел бы, чтобы этого не было", - сказал Кобылкин отвечая на вопрос о том, может ли повлиять обмеление Волги на сроки навигации по реке, и как это скажется на бизнесе.

Ранее Кобылкин сообщил, что навигация на Волге закончится в этом году раньше из-за резкого понижения уровня воды в реке весной, а в дальнейшем обстановка нормализовалась. Он отметил, что опасения не подтверждаются, и на самом деле на реке был маловодный период.

"Это случается. Когда наводнение было в Ставропольском крае, сколько лет его не было, и вдруг это все произошло, и вода поднялась так, что никто такого не помнит и не ожидал. Это периодически происходит, цикличность разная бывает (15, 100, 40 лет), это мы наблюдаем. Такие же проблемы с водой случаются и на Дальнем Востоке", - добавил Кобылкин.

По данным Минприроды, ситуация на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная - в июле притоки воды были в норме или близки к ней. Сезонная навигация на Волге была открыта 1 апреля, планируемая дата закрытия - 25 ноября.