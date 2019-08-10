Школьники Москвы завоевали две медали Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московские школьники завоевали золотую и серебряную медали на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике, которая проходила 2-10 августа в городе Кестхей (Венгрия). Об этом сообщается в субботу на сайте столичной мэрии.

"Золото завоевал выпускник лицея "Вторая школа" Дмитрий Царев, серебро досталось выпускнице образовательного комплекса "Воробьевы горы" Александре Волковой. Всего на счету национальной сборной пять наград. Она заняла первое командное место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в научном мероприятии этого года приняли участие школьники из 47 стран. Первая Международная олимпиада по астрономии и астрофизике состоялась в 2007 году в Таиланде. В ней участвовали команды из 21 государства. На данный момент завершились шесть международных олимпиад: по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и командного. Работы участников оценивались международным жюри, состоящим из представителей стран-участниц. Победителям и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Сборная команда России всего в этом году завоевала на олимпиаде четыре золотые и одну серебряную медали, сообщается на сайте Минпросвещения РФ. В 2018 году сборная выиграла также пять медалей. Олимпиада по астрономии и астрофизике проходила в прошлом году в Пекине (Китай).