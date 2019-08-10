Глава Минприроды считает уникальной операцию по выпуску косаток из бухты Средняя

"Было понятно и очевидно, что косаток и белух [необходимо] выпускать, место выпуска мы не могли понять и определить, как это сделать, они были пойманы в разных местах. Эта уникальная операция по транспортированию в район Шантарских островов, и выпуск их в естественную среду обитания, она родилась благодаря тому, что наука подключилась", - сказал он в субботу журналистам в ходе рабочей поездки в Кисловодск.

Кобылкин также выразил уверенность в том, что аналогичная ситуация "не повторится в РФ". "Мы сделаем все, чтобы этого больше не было. Я очень хочу, чтобы ни одна особь не погибла при транспортировке. Пока [косатки] чувствуют себя хорошо, мы за ними следим, там есть и волонтеры, и специалисты", - добавил министр.