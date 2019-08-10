Названы самые популярные фамилии в России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Самыми распространенными фамилиями на территории РФ стали Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом в субботу сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктора исторических наук Алексея Мосина.

"Четверка фамилий встречающихся в нашей стране чаще всего неизменна на протяжении уже долгих лет - Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов", - сообщил Мосин изданию. При этом, в целом по стране больше всего граждан с фамилией Смирнов.

По словам доктора наук, в различных регионах страны места фамилий в рейтинге самых распространенных могут меняться. "Так, например, в топ-100 самых распространенных фамилий в Екатеринбурге на первом месте стоит Кузнецов, вторым следует Иванов, затем - Попов и Смирнов", - заявил он газете.

Как отмечает эксперт, распространенность фамилий зависит от исторических и миграционных процессов . Мосин добавил, что если сейчас составить топ-1000 российских фамилий, то в список могут войти фамилии узбекского, таджикского, киргизского происхождения.