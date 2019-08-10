Первый забег "Встреча поколений" в Перми помог собрать 640 тыс. рублей для детей с ОВЗ

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Призеры и чемпионы олимпийских игр - лыжник Михаил Девятьяров, баскетболистка Светлана Антипова (Заболуева), дзюдоисты Владимир Шестаков и Дмитрий Сергеев, конькобежка Светлана Высокова, саночник Альберт Демченко - приняли участие в первом благотворительном забеге "Встреча поколений", который прошел в субботу в Перми на лыжной базе "Динамо" и помог собрать 640 тыс. рублей для детей с особенностями развития. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Этот забег стал первым благотворительным мероприятием фонда Альберта Демченко - трехкратного серебряного призера Олимпийских игр в санном спорте. С учетом средств, собранных от регистрации на забег, и спонсорской поддержки благотворительный забег собрал 640 тыс. рублей, которые будут направлены в Чусовой и Краснокамск для организации групп по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам Демченко, благотворительный забег организован по его инициативе, на мероприятие зарегистрировались 700 человек разных возрастов, бежать предстояло на дистанциях в 1, 3 и 10 км. "Все это происходит для того, чтобы помогать детям, помогать всем, кому есть возможность помочь <...> Большой отклик получил этот забег в Пермском крае, приехали представители всего региона и даже из других регионов. 700 человек для первого раза достаточно много", - сказал спортсмен, отметив, что он очень рад видеть большое количество участников из своего родного города Чусовой, который расположен в 140 км от Перми.

Юный лыжник и биатлонист Валерий Шилов выбрал самую короткую дистанцию в 1 км, участием в забеге остался доволен. "Ощущения отличные, трасса хорошая, грязно правда, но приятно бежать, трудностей особо не было. Хотелось как-то поддержать благотворительные начинания в день физкультурника, очень приятно провести его здесь", - рассказал участник.

Вместе с пермяками на дистанцию вышел и министр спорта Пермского края Владимир Епанов. "Я пробежал 1 км, отлично себя чувствую, прекрасная погода. Здорово, что мы сегодня отмечаем 80 лет нашему физкультурному движению, сюда к нам приехали наши известные спортсмены... Есть возможность ребятам, малышам, будущим нашим чемпионам пообщаться с поколением [спортсменов] прошлым и настоящим, это самая лучшая пропаганда здорового образа жизни", - рассказал он журналистам после забега.

На другой площадке - в спорткомплексе имени Сухарева - день физкультурника праздновали сотрудники 20 крупных предприятий Пермского края, в основном промышленных. На спартакиаду трудящихся прибыли более 700 человек. Начальник отдела обеспечения физкультурно-массовых и международных спортивных мероприятий центра спортивной подготовки региона рассказал ТАСС, что участники соревновались в 11 видах спорта - армрестлинг, баскетбол, волейбол, футбол, гиревой спорт, теннис и другие, а также сдавали нормы ГТО. "Последние три года не проводили спартакиаду для трудящихся, сейчас решили возобновить с целью популяризации здорового образа жизни среди всех категорий взрослых", - сказал Хиль, пояснив, что спартакиада началась еще в пятницу и завершится в воскресенье.

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа с 1939 года.