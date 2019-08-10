ОНК: задержанный по делу о массовых беспорядках режиссер Васильев переведен в реанимацию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Врачи перевели в реанимацию режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"ОНК Москвы посетила Васильева в больнице, он экстренно переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояние здоровья. ОНК будет следить за оказанием ему необходимой медицинской помощи", - сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Васильев срочно госпитализирован из изолятора временного содержания из-за повышенного уровня сахара в крови. Он был доставлен в городскую больницу №20. Адвокат задержанного сообщала ТАСС, что Васильев страдает диабетом, он инсулинозависимый. По словам защитника, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий.

После несогласованной акции 27 июля Васильеву был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга").