Эксперт: митинг-концерт в Москве обернулся провалом, несмотря на приглашение звезд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев считает, что состоявшийся в субботу митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы обернулся провалом, даже несмотря на приглашенных российских звезд. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Конечно, это провал большой. Объявляли 100 тыс., пригласили и рэпера Oxxxymiron и всех остальных - то есть задача была, по сути дела, превратить это все в концерт", - сказал эксперт. По его мнению, митинг-концерт собрал бы в три-четыре раза больше зрителей, если бы был заявлен как обычный бесплатный концерт с участием звезд.

"Но поскольку это связано с политикой, то пришло меньше людей <...> Из-за политики даже эти звезды сейчас еще и потеряют зрителя", - отметил эксперт. Он также добавил, что, по его убеждению, у похожих акций в нашей стране нет будущего. "Россия не поддерживает это, и в России, мы видели, что никто к ним не присоединился", - сказал он. Вообще "любые революции", по мнению Матвейчева, после событий на Украине, в Молдавии и Грузии сильно дискредитировали себя.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 20 тыс. человек. По данным полиции, нарушений правопорядка на настоящий момент не зафиксировано.

Митинг-концерт

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, проигнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем накануне субботнего митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.