Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Крыму на мотоцикле "Урал"

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу главы государства был прикреплен российский триколор. В компании лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые встретили его приветственными гудками.

Байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки" стало 11-м по счету из тех, что проводится на Крымском полуострове. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году, а российский лидер приезжал в Севастополь на байк-фестиваль в июле 2010 года, когда также прикатил к месту стоянки за рулем трайка - трехколесного мотоцикла Harley-Davidson. В августе 2011 года Путин вновь возглавил колонну байкеров за рулем своего трайка на 16-м байк-фестивале, который проходил в Новороссийске.

С некоторыми участниками этих слетов Путин встречался в марте 2011 года в Белграде, где вместе с представителями байкерского движения в бывшей Югославии посетил футбольный матч молодежных команд "Зенит" и "Црвена звезда". Затем в 2012 году по пути из Севастополя в Ялту глава государства сделал незапланированную остановку, чтобы поприветствовать своих давних товарищей и их лидера Хирурга. В августе 2018 года Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и "Ночными волками", а также байкерами из Германии почтили память защитников Севастополя, возложив цветы к памятной стеле мемориального комплекса "35-я береговая батарея".

Байк-шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику. При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

В этом году основу шоу "Тень Вавилона" по традиции составит масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, а также известных рок-исполнителей групп "Пилот" и "Кипелов".

"Ночные волки" - первый в СССР и России байкерский клуб, основанный в 1989 году в Москве. Клуб проводит байк-фестивали с выступлениями рок- групп, а также мастеров татуировки. Члены клуба принимают участие во многих мотопробегах и гонках по России и за рубежом. "Ночные волки" на общественных началах построили на месте свалки промышленных отходов на улице Мневники в Москве здание молодежного "Байк-центра" из металлолома и промышленных конструкций.