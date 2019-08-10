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В Минздраве Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на автозаправке

Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние двух пострадавших во время взрыва и пожара на автозаправочной станции в Ингушетии как крайне тяжелое. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

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"В результате взрыва на автозаправке в Сунже пострадали семь человек. Трое находятся в ожоговом центре города Грозного, двое из них крайне тяжелые, степень поражения кожных покровов до 100%, ожоги внутренних органов. Трое больных в стабильно тяжелом состоянии находятся в Ингушской республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении.

В Минздраве заверили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В ночь на 10 августа в Сунже произошел взрыв на газовой пропановой заправке, в результате чего полностью сгорела находившаяся рядом шиномонтажная мастерская и пострадали семь человек, трое из которых в крайне тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр Чечни. В полиции предварительной причиной ЧП назвали несоблюдение норм безопасности. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека.

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