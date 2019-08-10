Адвокат Любови Соболь сообщил, что ее будут судить за незаконную организацию митинга

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Полиция составляет протокол в отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, ее ждет суд за нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат Соболь Иван Сустин.

"Полиция сейчас везет Соболь в отделение, где в отношении нее составят протокол по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение правил организации митинга"). Наказание ей назначит суд, который состоится точно не сегодня. Арест моей подзащитной не грозит, поскольку у нее есть малолетний ребенок", - сказал адвокат.

Ранее Соболь была оштрафована Щербинским судом Москвы на 300 тыс. руб. за аналогичное правонарушение.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, однако не была зарегистрирована, решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбирком. 7 августа ЦИК РФ также отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку, кроме того, Соболь были неверно заполнены документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.