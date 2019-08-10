РПЦ готова сохранить особенности самоуправления Архиепископии западноевропейских приходов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) готова сохранить особенности богослужения, а также епархиального и приходского управления Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в случае, если ее общее собрание попросит о присоединении к Московскому патриархату. Об этом говорится в письме патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония к главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Хариупольскому Иоанну, ссылку на русскоязычный текст которого в субботу опубликовал в своем канале в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

"Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату, в архиепископии сохраняются ее богослужебные и пастырские особенности, являющиеся частью ее традиций. В архиепископии сохраняются исторически сложившиеся особенности ее епархиального и приходского управления, в том числе те, которые были установлены митрополитом Евлогием, исходя из особенностей существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе и с учетом отдельных решений Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов", - говорится в письме патриаршего экзарха, написать которое, согласно его тексту, поручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Устав РПЦ, как сообщается в письме, также необходимо будет изменить для того, чтобы принять архиепископию в ее состав. "На очередном Архиерейском соборе Московского патриархата будут внесены поправки в устав Московского патриархата, предусматривающие пребывание архиепископии в составе Московского патриархата с особым статусом, определяемым настоящим синодальным решением", - отмечается в документе.

Согласно письму, список кандидатов в епархиальные архиереи должен будет направляться на согласование патриарху Московскому и Всея Руси. "Предварительный список кандидатов представляется на рассмотрение патриарху Московскому и всея Руси, который вправе внести в него изменения. Совет архиепископии либо направляет полученный от патриарха Московского и всея Руси список в монастыри и приходы архиепископии, либо повторно представляет иной список на рассмотрение патриарха Московского и всея Руси", - пишет митрополит Антоний.

История вопроса

Ранее епископ Зеленоградский Савва заявлял о том, что предложения о возможном воссоединении Русской православной церкви с Архиепископией русских православных церквей в Западной Европе планируется озвучить 7 сентября, когда пройдет заседание архиепископии по данному вопросу. По сего словам, в случае положительного решения синод Русской православной церкви должен утвердить соответствующие изменения в ее уставе.

Архиепископия приходов русской традиции в Западной Европе возникла после Гражданской войны в России. В это время ряд приходов Русской православной церкви под руководством митрополита Евлогия перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В состав архиепископии входит Православный Свято-Сергиевский богословский институт.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе православных русских церквей. В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. На данный момент под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.