В Минкомсвязи сообщили, что дело Вышинского поднимается во всех органах власти РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Минкомсвязи следит за судьбой главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по обвинению в госизмене, этот вопрос поднимается во всех российских органах власти. Об этом журналистам в субботу сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

"Судьба Вышинского находится в нашем внимании, мы не забываем, постоянно следим. Во всех органах власти РФ эта тема постоянно поднимается", - сказал он.

Он добавил, что ведомство отрицательно относится к преследованию журналистов за их профессиональную деятельность. "Когда это происходит в нашей стране, мы боремся, помогаем журналистам. Когда это происходит за пределами нашей страны, мы также считаем, что журналистам нужно помогать", - отметил он.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась (последнее продление - до 22 июля). Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.