Волин сообщил, что финансирование СМИ в 2020 году останется без изменений

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Принципы выделения государственной поддержки средствам массовой информации в 2020 году останутся прежними. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Общие принципы формирования бюджета СМИ примерно остаются теми же [как и в 2018 году]", - отметил он.

По словам Волина, информация о господдержке СМИ появится после внесения в Государственную думу РФ проекта федерального бюджета. "Когда будет представлен в финальном виде проект бюджета для внесения в Государственную думу, тогда мы будем конкретно говорить, кому, чего и сколько [будет выделено]", - добавил он.

В проекте бюджета 2018 года расходы на СМИ составили 82,6 млрд рублей, в плановом проекте на 2019 год - 67,8 млн рублей и в 2020 году - 67,9 млн рублей.