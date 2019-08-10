Глава Минприроды рассказал, как предотвратить лесные пожары

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Количество лесничеств и лесных инспекторов необходимо увеличивать в России для усиления контроля за лесами, сообщил в субботу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

Вопрос о предотвращении лесных пожаров озвучила представительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их 23 тыс. Численность инспекторов нужно "разгонять" [увеличивать], нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два", - сказал он.

По мнению Кобылкина, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий. "Я считаю, что нам нужно возвращаться приблизительно к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств. Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами", - пояснил министр.

Ведомство уже разрабатывает меры, которые помогут предотвратить возникновение масштабных происшествий. "Это можно сделать, это стоит денег, и денег немалых, но это лес, это ответственность <...> Надо минимизировать лесные пожары, мы сейчас над этим работаем", - сказал Кобылкин.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.