Прикаспийские государства проведут работу по очистке Каспийского моря

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Прикаспийские государства проведут совместную работу по очистке Каспийского моря после актуализации соответствующих разделов Конвенции о правовом статусе Каспия. Об этом сообщил в субботу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Практически 24 года проводились переговоры стран, которых касаются проблемы Каспийского моря, в том числе и Ирана <...> Не было единого документа, регламентирующего общую работу по Каспийскому морю, в прошлом году мы его подписали, этот документ (Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная главами пяти прикаспийских государств 12 августа 2018 года на саммите в Актау, - прим. ТАСС) готов, сегодня он актуализируется, мы делаем совместное техническое задание", - сказал он.

По мнению Кобылкина, экологическое состояние моря должно быть задачей властей и научного сообщества всех приграничных стран.

"Спасение Каспийского моря - это не работа одной страны, это совместная работа, только общим научным полем мы можем этот объект накрыть. Там [предусмотрена] большая программа, в том числе, связанная с существующими очистными сооружениями, многие уже нуждаются в реконструкции, по некоторым есть до 80% износа", - пояснил министр.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.