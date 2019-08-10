Четверым российским школьникам вручили золото Международной олимпиады по информатике

БАКУ, 10 августа. /ТАСС/. Золотые медали завершившейся в столице Азербайджана 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI) были вручены в субботу четырем российским школьникам. Обладателями наград стали ученик 11-го класса лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея номер 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов и ученик 10-го класса московской школы "Интеллектуал" Егор Лифарь, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия олимпиады.

Достижение, которым можно гордиться

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете. "Быть абсолютно первыми в медальном зачете - это значит, что ни одна команда, кроме нашей, не завоевала четырех золотых медалей - такого не было с 2000 года", - сказал в беседе с корр. ТАСС заместитель руководителя российской делегации на IOI, проректор Московского физико-технического института Алексей Малеев.

По его словам, уровень подготовки участников олимпиады с каждым годом становится выше, а задачи, которые им предлагается решить, сложнее. "Если взять задачи, которые решали участники олимпиады в 2000 году, что сегодня ребятам они покажутся простыми", - отметил Малеев.

По его словам, у российских школьников были сильные соперники, в частности из США и Китая, команды которых заняли в медальном зачете, соответственно, второе и третье места. "Абсолютный первый результат в командном зачете - это достижение, которым наши ребята будут гордиться всю жизнь", - добавил Малеев.

Замруководителя российской делегации особо отметил успех Ильдара Гайнуллина, который занял на олимпиаде абсолютное второе место. "У Ильдара впереди еще год учебы в школе, не исключено, что в будущем он еще станет чемпионом олимпиады", - считает он. Для Егора Лифаря, который в этом году пойдет в десятый класс, медаль, завоеванная на нынешней олимпиаде, - уже третья, на двух предыдущих олимпиадах он завоевал серебряные медали. Что касается Александра Морозова и Владимира Романова, то они в этом году закончили школу и продолжат учебу в вузе. По словам Малеева, их ждет карьера либо программистов-разработчиков, либо ученых-исследователей.

Бакинская олимпиада по информатике

31-я Международная олимпиада по информатике проходила в Баку с 4 по 10 августа. В ней принимали участие более 600 учащихся из 88 стран и регионов. Золотые медали олимпиады завоевали 28 школьников, серебряные - 54, бронзовых награды достались 81 участнику. Абсолютным победителем олимпиады стал Бенджамин Чи, выступающий за сборную США.

Следующая Международная олимпиада по информатике состоится 19-26 июля в Сингапуре.