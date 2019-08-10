Спортсмен из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату над площадью в центре Перми

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Спортсмен из Германии Фреди Куни прошел 955 м по специальной стропе, которую натянули от здания Пермского академического Театра-Театра до здания законодательного собрания, этот путь по канату в городских условиях стал самым длинным в мире. Об этом журналистам в субботу рассказал сам спортсмен.

"На 955 м натянута стропа. Самые последние 10 м были самые сложные, слишком много напряжения потребовал последний участок. Другие люди ходили также дистанции, но на другие расстояния, но никто и никогда не ставил натяжку между театром и государственным учреждением. Эта стропа имеет ширину 2,5 см, она может поднимать от трех до четырех тонн, ее даже можно использовать в этих целях, но она очень легкая и удобная для прохождения таких дистанций", - сказал он.

По словам Куни, Пермь стала третьим городом в России, где он представил свое шоу, до этого выступления проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В краевую столицу его пригласили в качестве хэдлайнера фестиваля уличных театров, маршрут спортсмен прошел за час, на одном из участков его сопровождали артисты в карнавальных костюмах.

Фреди Куни - слэклайнер (спортсмен, который ходит по специальной нейлоновой или полиэстеровой стропе, натянутой между двумя точками), обладатель двух мировых рекордов за самое длинное прохождение со страховкой длиной 1900 м в канадском городе Acбестос и без страховки на 110-метровом отрезке в ущелье Вердон на юге Франции на высоте примерно 200 м.