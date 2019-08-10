Команда из Республики Карелия выиграла юбилейный чемпионат России "Лесоруб XXI века"

ТАСС, 10 августа. Команда "МКС-Лес" из Республики Карелия выиграла V чемпионат России "Лесоруб XXI века", который с 7 по 10 августа проходит в Устьянском районе Архангельской области. Об этом журналистам в субботу сообщили организаторы чемпионата.

"Победитель в номинации "Машинист харвестера" - Шенин Александр Леонидович, в номинации "Машинист форвардера" - Соловьев Александр Александрович, в номинации "Машинист гидроманипулятора" - Морозов Сергей Алексеевич, в номинации "Машинист погрузчика" - Лоскутов Дмитрий Федорович, в номинации "Машинист экскаватора" - Горбунов Василий Васильевич, лучшей командой стали представители ООО "МКС-Лес", Республика Карелия", - говорится в сообщении.

В 2019 году в состязаниях чемпионата впервые приняли участие более 70 команд из России, США, Канады, Германии, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Белоруссии, Японии. При этом Российскую Федерацию представляли 20 регионов. Мастерство специалистов оценивали 50 российских и зарубежных экспертов.

"Завершается чемпионат "Лесоруб XXI века", он стал еще более значимым, открытым, интересным, более содержательным и эмоциональным. Я уверен, что все, кто побывал на различных площадках этого чемпионата, нашли для себя что-то новое, интересное. Это действительно стало событием и для нашего региона, и для страны, и для отрасли", - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Первый официальный чемпионат России среди вальщиков леса состоялся в Великом Новгороде в 2013 году, в нем приняли участие команды из 13 регионов России. В 2019 году организаторами чемпионата "Лесоруб XXI века" выступают Министерство промышленности и торговли, Министерство природных ресурсов и экологии России, правительство Архангельской области, Группа компаний "УЛК", ассоциация "Лесоруб XXI века" при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.