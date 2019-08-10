В ФАДН сообщили о разработке законопроекта о молодежной политике

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Содержательная часть закона "О государственной молодежной политике" в данный момент разрабатывается в министерствах и правительстве России. Новый документ, предыдущие версии которого депутаты отклонили несколько раз, должен помочь молодежи самореализоваться, заявил начальник управления молодежных проектов и программ федерального агентства по делам молодежи (ФАДН) Григорий Гуров в Пятигорске на встрече с молодежью в рамках форума "Машук" в субботу.

"Пока он [законопроект] в Госдуму не вошел, он обсуждается на уровне министерств и правительства. Закону скорее всего быть. Сейчас обсуждается непосредственно, что должен содержать закон о государственной молодежной политике, о реализации задач, связанных с молодежной политикой, его непосредственное наполнение. Один из непосредственных руководителей, Сергей Кириенко, поставил задачу, чтобы закон не был рамочным, а чтобы был наполнен конкретными вещами, которые могут помочь людям самореализоваться", - сказал Гуров.

По его словам, пока нет определенной ясности, что именно будет включать закон. "Пока большой вопрос, что нужно вложить в закон <...>", - отметил представитель ФАДН.

Он также сообщил, что на данный момент 70 регионов приняли свои законы о молодежной политике.

Проект закона о государственной молодежной политике в РФ был впервые внесен в Госдуму в мае 2007 года, после чего, согласно информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, документ неоднократно отправлялся на доработку. В марте 2017 года был отклонен, так как, по мнению депутатов, его положения не устанавливали новых прав и обязанностей, носили декларативный характер и не нуждались в повторной регламентации.