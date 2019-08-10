Адвокат сообщил, что значительную часть задержанных после митинга в Москве не арестуют

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Значительная часть людей, которые были задержаны в ходе несанкционированного шествия по центру Москвы после митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова, понесет наказание в виде штрафа или обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили адвокаты задержанных в субботу.

"Я сейчас нахожусь в ОМВД Пресненский. В отношении большинства задержанных составляют протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Она предусматривает в качестве наказания только денежный штраф или обязательнее работы. Арест им не грозит", - сказал адвокат задержанных Григорий Червонный. По его словам, грубых нарушений прав задержанных он не зафиксировал. "Прямо недавно отпустили несовершеннолетнего из отдела полиции Пресненский", - отметил он.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако после митинга некоторые его участники устроили несанкционированное шествие в центре Москвы и были задержаны.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Накануне состоявшегося 10 июня митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.